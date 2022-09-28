شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تعيش فترة نشاط سينمائى وتشارك فى 3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش حاليا النجمة رانيا يوسف فترة من النشاط السينمائى، وتشارك في 3 أفلام دفعة واحدة، حيث انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها كضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع الفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت، وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية ممثلة مشهورة يحدث بينها وبين بيومى وثروت عدد من المواقف الكوميدية.





فيلم "اتنين للإيجار" تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين. كما تستكمل رانيا يوسف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ملك" خلال الفترة المقبلة، حيث صورت عددًا من مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا في العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها.





وتواصل حاليا الفنانة رانيا يوسف تصوير فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "التاروت" مع الفنانة سمية الخشاب، وهو من تأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت، ويسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما.





مسلسل "عائلة الحاج متولى" تم عرضه عام 2001، من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النلقى وبطولة نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.