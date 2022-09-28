شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب وداليا مصطفى يصوران مسلسل "بيت فرح" من 20 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانان فتحى عبد الوهاب وداليا مصطفى تصوير أحداث مسلسل "بيت فرح" المكون من 20 حلقة، وسيناريو وحوار هبة رجب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة "كينج توت" للمنتج هشام شعبان، ويشارك في بطولته إيناس كامل وسليمان عيد وسمرعلام وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، ومقرر عرض العمل على إحدى قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعى مليىء بالمشاعر الرومانسية الشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

يذكر أن فتحى عبد الوهاب قدم مسلسل "جزيرة غمام" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وشارك فى بطولته طارق لطفى، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

أما داليا مصطفى فكان آخر أعمالها مسلسل "الحرير المخملى" العام الماضى، وشارك في بطولته مصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.