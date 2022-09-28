شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليون دولار من نصيب فيلم الرعب The Invitation حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب والإثارة الجديد The Invitation إلى 31 مليونًا و 724 ألف دولار بشباك التذاكر العالمية، منذ طرحه 26 أغسطس الماضى بعدد من دور العرض العالمية، والفيلم من إنتاج شركة سونى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Invitation إلى 23 مليوناً و 124 ألف دولار بدور العرض الأمريكية التى وصل عددها إلى 31174 دار عرض، و8 ملايين و600 ألف دولار بدور العرض بعدد من البلدان حول العالم، ومن المقرر أن يطرح العمل الجديد بعدد أكبر من البلدان خلال الفترة المقبلة.

وكان فيلم الرعب الجديد The Invitation قد حصل على تقييم سيئ، وصل إلى %21 من قبل 47 ناقدا عالميا، و%59 من قبل أكثر من مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

ويدور الفيلم حيث تتلقى امرأة شابة تدعى (إيفى) دعوة لحضور زفاف أحد أقاربها بمنزل فخم، وبعد ذهابها إلى هناك تكتشف حقيقة دموية مفزعة حول تاريخ عائلتها، كما تكتشف وجود مؤامرة ضدها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ جيسيكا إم. تومبسون، وﺗﺄﻟﻴﻒ جيسيكا إم. تومبسون، وبلير بتلر، والعمل السينمائى من بطولة ناتلى إيمانويل، وتوماس دورتى، وستيفانى كورنيليسن، وهيو سكينر، وشون بيرتوى، وآلانا بودين.