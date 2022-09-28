شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل منذر مهران: مسلسل جزيرة غمام سبب شهرتي والأطفال بتناديني يا سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الطفل منذر مهران، أن تصويره كليب "مصباح علاء الدين" مع النجم محمد رمضان حقق له شهره كبيرة وأطلق عليه شبيه محمد رمضان ولكن بعد أن شارك في مسلسل "جزيرة غمام" اشتهر بشكل أكبر والأطفال نادوه في الشوارع باسم "سمير" نسبة لشخصيته في المسلسل.

وأضاف الطفل منذر مهران، في لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الاعلامية والفنانة اسعاد يونس، على قناة dmc، أن طريقة الكلام الصعيدية في مسلسل "جزيرة غمام" لم تكن صعبة عليه، قائلا: "كنت بحب النجم أحمد امين في تصوير المسلسل وكان علطول يديني شيكولاته".

فيما قال الطفل محمد عزازي، إنه بدأ العمل الفني من خلال تصوير الاعلانات ثم عمل كاستنج لتصوير مسلسل "المشوار" مع محمد رمضان، مشيرا إلى أن الاختبارات لاختياره في المسلسل استمرت ثلاث أسابيع بالاشتراك مع أطفال كثيرة.

وأكد الطفل محمد عزازي، أن سبب اختياره في مسلسل "المشوار" هو شبهه الكبير للنجم محمد رمضان، قائلا: "اللي خلى فرصتي تعلى أني شبه محمد رمضان وهو قالي أنت شبهي اكتر من ابني".