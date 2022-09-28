شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل الفرقة القومية للموسيقي غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي فى الثامنة مساء غدا الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عدد من الأعمال الناجحة منها موسيقي نبتدي منين الحكاية لـ محمد عبدالوهاب ، موسيقى الحب الجميل - بعيد عنك - تخونوه - زي الهوي لـ بليغ حمدي ، مبيسألش عليا ابدا - ع الحلوة والمرة - حلو وكداب لـ محمود الشريف ، غريبه منسية لـ كمال الطويل ، يا الاسمراني لـ محمد الموجي ، غريب يا زمن لـ محمد سلطان ، لعبة الايام لـ رياض السنباطي .. أداء أميرة سعيد ، سامح منير ، مي حسن ، سارة ذكي ، أحمد سعيد ، إسماعيل صادق وعازف العود محمود عبدالفتاح .

الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار .

وفى سياق متصل أحيا النجم هشام عباس آخر أيام مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، والذي رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها: عينيها السود، وسمعتينى، وتعالى، وعامل ضجة، وقول عليا مجنون، ومتبطليش، وبالحب هتخدى عينى، وحبيب قلبى، وفينه، ونارى نارى، وأشعل حفله بأغنية يتربى في عزو وليلة يا ليلة.

وانطلقت أول فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء يوم 24 سبتمبر الجاري والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحيرة، وذلك بحضور كل من مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.