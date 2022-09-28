شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ضيف شرف مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل.. 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان أحمد أمين ضيفا شرفيا على مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في نسخته الثانية عشرة، المقرر انطلاقها رسميا مساء الخميس 6 أكتوبر.

وأعلن المهرجان الدولي الأول في مصر لفنون الطفل عن تكريم النجم أحمد أمين خلال حفل افتتاح فعالياته مع اختياره كضيف شرف للدورة الجديدة، لإسهاماته الفنية في عالم التوعية بفنون الأطفال من خلال أعماله المختلفة.

كما يشارك أمين خلال فعاليات المهرجان الرسمية عبر إحياء ندوة نقاشية حول فنون كتابة الأعمال الموجهة للأطفال، وكيفية بناء عمل درامي لتوعية الطفل ويجمع بين هدفه التوعوي وبين المتعة والبساطة والإبداع.

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 12 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز أفكا للفنون، ويشهد في هذه الدورة مشاركة دولية من فرنسا واسكتلندا وألمانيا، بجانب عروض احترافية مصرية.

وتمزج عروض حكاوي بين الموسيقى وفنون المسرح والأداء البصري والأفلام والاستعراض والحكي والعروض التفاعلية مع الأطفال، في ثلاثة أماكن مختلفة في القاهرة، بين المقر الرئيسي للمهرجان في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وبين مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية وصولا لقصر الأمير طاز في القاهرة التاريخية.

ويأتي اختيار الفنان أحمد أمين بشكل خاص لتأثيره الكبير في مجال البرامج التوعوية الموجهة للأطفال والعائلات عبر برنامج "الفاميليا"، الذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تلفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، وحقق نجاحا واسع المدى خلال مواسمه الأربعة، في مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم والروابط التي تجمعهم، مقدماً محتوى علمي ونصائح مفيدة في غلاف من خفة الدم والكوميديا والبساطة على طريقته.

كما يحفل مشوار أمين الفني المرتبط بمحتوى الأطفال بعدة محطات، بداية من عمله كرئيس تحرير لمجلة" باسم" للأطفال لعشر سنوات، وتأليفه لعدة مسلسلات أطفال مثل" بسنت ودياسطي" و"القبطان عزوز"، مع حرصه على تقديم سكتشات توعوية للأسرة والطفل في معظم أعماله الدرامية وحتى برامجه الفنية الكوميدية مثل "البلاتوه".