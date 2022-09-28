شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر : تامر حسنى مطرب دولى وشيرين من أفضل الأصوات النسائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حل المنتج الكبير محسن جابر ضيفا على تليفزيون "الخليج 365 " في لقاء خاص مع الزميل الصحفى عادل عبد الله ، وقال خلال لقاء إن النجم هانى شاكر من أفضل الأصوات بمصر ولابد أن يساير التطور في المزيكا والفكر وأن فترة عمله بالنقابة تسببت في تعطله في عمله الغنائى.

كما قال جابر في اللقاء رأيه في كل من تامر حسنى كيف نجح ان يأخذ مكانه وسط أهرامات مصر في الغناء وأن يعبر بفنه الى كل الدول ويصبح مطرب دولى وكذلك المطربة شيرين حيث قال أنها من أفضل الأصوات النسائية بمصر.

وفي سياق مختلف وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب كشفت عن صورة تجمعها بنجم الكرة العالمي محمد صلاح أثناء تواجده فى مصر، من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت شيرين علي الصورة التي لاقت الكثير من الإعجاب: "القمر لما بيكتمل" مشيرة بذلك إلى محمد صلاح.



محسن جابر والزميل عادل عبد الله

كما نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور تجمعها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد مشاركتها بأول أيام افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي، وظهرت النجمتين على متن يخت بالإسكندرية، وشاركت إلهام، الصور مع الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".