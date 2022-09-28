شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر : عمرو دياب لديه بُعد نظر ولا ينام ويعمل 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حل المنتج الكبير محسن جابر ضيفا على تليفزيون "الخليج 365 " في لقاء خاص مع الزميل الصحفى عادل عبد الله ،وقال عن فترة إنتاجه للفنان عمرو دياب التي كانت في عام 1996 حيث صدر ألبوم نور العين، الذي حطم الأرقام القياسية في المبيعات في العالم العربي، وحصل بذلك على جائزة الميوزك أوورد لذلك العام (التي تُمنح لأعلى مبيعات محقة في المنطقة كل عام)، كما انتشرت أغنية نور العين في أنحاء العالم، قال جابر أنها كانت من افضل أوقات حياته التي يعتز بها لافتا أنه كانت بينه وبين عمرو دياب ثقة كبيرة وكل منهما كان يثق في الآخر ثقة كبيرة جدا.



محسن جابر والزميل عادل عبد الله

وكشف أيضا كيف كانت هناك منافسة بين عمرو دياب وراغب علامة في ذلك الوقت حيث كان ينتج لهما الاثنان في وقت واحد وخاصة أن كل منهما كان يتمتع بجماهيرية كبيرة في الوطن العربى

ومن ناحية أخرى قال المنتج الكبير أن السر في استمرارية عمرو دياب طيلة كل هذه السنوات على القمة هي انه لديه بعد نظر بالإضافة الى انه مجتهد حيث يعمل في اليوم 24 ساعة وقد لا ينام بحثا وراء الابداع والابتكار وما هو جديد في عالم الموسيقى وهذه مقومات النجومية التي لابد أن تتوفر في شخصية المطرب الناجح.