شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة فى دار الأوبرا وأغنية مصرية.. نشاط فنى لـ ديانا حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة اللبنانية ديانا حداد حفلا غنائيا في مصر خلال الفترة المقبلة في دار الأوبرا المصرية، وتكشف عنه قريبا، حيث وضعت ديانا لائحة طويلة بالأغاني التى تنوى تقديمها، وستطلب من جمهورها الاختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن.

كما تستعد ديانا حداد لمفاجأة أخرى لجمهورها المصري حيث تطرح قريبا أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "أحلى couple" تتحدث عن السهر والناس الحلوة، وقامت بتصويرها فيديو كليب في الشارع المصري دون أن تتواجد فيه، حيث تم تصوير مجموعة الأفراح بعدة مناطق سيتم تجميعها بكليب واحد.

يذكر أن ديانا حداد اختارت العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان "ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

وحملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو الخاص به في دبي.وستقوم دياناحداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة ، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.وقد طرحت الاغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" YouTube : Diana haddad ، تحت إشراف حلمي بشير، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب ، وظهرت من خلالهما بـ"لوكات" جديدة من تسريحات الشعر والميك اب والملابس، والتي تعاونت في ميك اب الأغنيتين مع خبيرة التجميل عايشة الوالي، ومصفف الشعر سامرخداج، لتأتي الملابس التي ظهرت بها في كليب "وحشني شخص" من مصممة الأزياء زينة زكي.

كما طرحت أغنية خليجية تحمل اسم "على هونك" كلام ولحن عبد الله السالم، وحققت نجاحا كبيرا حيث حصدت مليون مشاهدة عبر يوتيوب.