شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وأحمد السعدنى يصوران مسلسل "سيب وأنا أسيب" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانان هنا الزاهد وأحمد السعدنى تصوير أحداث مسلسل "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم العمل إلى جانب هنا والسعدنى كلاً من محمود البزاوى، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان

وانتهت هنا الزاهد الأسبوع الماضى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها النجم أحمد فهمى ويشارك في بطولته أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.

أما أحمد السعدنى فكان آخر أعماله مسلسل "بطلوع الروح" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب منة شلبى، الهام شاهين، محمد حاتم، عادل كرم، دياموند بو عبود، أيمن عزب، دارينا الجندى، جلال العشرى، عزت زين، ريم نصر الدين، محمود فارس وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.