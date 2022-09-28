شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز: المسرح مخزن النجوم.. "مثل سيد رجب وخالد الصاوي ومحمد فراج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صبري فواز، إن التمثيل لو كان له مراكز تدريب فإن المسرح هو أهم مركز تدريب، موضحًا: "في الفترة الأخيرة، إن قمنا بالإشارة إلى ماجد الكدواني أو سيد رجب أو خالد الصاوي أو محمد فراج أو تايسون، ومحمد فهيم، وسناء إبراهيم ورحمة أحمد، فإنهم جميعا تربوا في المسرح".

وأضاف فواز خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أن المسرح يفرز ممثلا حقيقيا: "في السنوات الأخيرة شهدنا تقديم 3 أو 4 أسماء من منصات السوشيال ميديا، وكلهم ممثلين جيدين، ولكن عندما ظهرت رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي كانت مختلفة تماما لأنها تربت في المسرح".

وتابعت: "رباية المسرح راهن عليه وانت مطمن لأنك معاك حاجة أصلي، واللي اشتغل على المسرح زي اللي كان بيجري على الرمل لما تضعه على تراك هيجري بسهولة وأفضل بكثير".

وأكد، أن المسرح هو المخزن الرئيسي للنجوم: "أحيي المخرجين الذين يهتمون بمشاهدة المسرحيات الشبابية مثلما فعل الأستاذ أحمد الجندي مع رحمة أحمد ومصطفى غريب (العترة)".

وقال الفنان صبري فواز، إن من أكثر الجمل التي لا يحبها ولديه موقف ضدها "مش هيجي زيه"، مشددًا على أنها جملة قاتلة وتصادر على المستقبل، وعقّب بقوله: "لأ، دايما هيجي أحسن ودايما في أحسن".

وأضاف فواز : كل جيل بيبقى أحسن من اللي قبله، وكلمة مش هيجي زيه مصادرة للمستقبل ووحشة، لكن الشباب اللي جاي أحلى بكتير مننا وسابقينا بكتير لكن إحنا مشهورين عنهم".

ووجه الفنان، التحية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بسب مسرح "المواجهة والتجوال": "بيروح للقرى والأرياف وفي حاجات حلوة جدا، وشغف الأطفال حاجة تفرح جدا".

وحول الفنان خالد صالح، قال: "حبيبي، رحمه الله، كنا دايما نتوعد بعض إننا هنقطع بعض تمثيلوكنت أقوله هوريك التمثيل على حق ربنا، ودي حاجة معرفتش أعملها إلا مع خالد بس، واخاف أعملها مع حد تاني ياخدها بحساسية ويزعل".

وتابع: "أفتقد خالد صالح جدا لأنني أن أحب اللعب بهذه الطريقة، كنا بنقدر قيمة بعض في التمثيل، وكنا بننكش بعض طول النهار، والمنطقة دي أنا مفتقدها وهي مش موجودة كتير، ربنا يرحمه".

وقال الفنان صبري فواز، إنه لا يقدم عملا فنيا يشبه أي عمل قدمه من قبل، موضحًا: "أيضا، أنا لا أقدم عملا فنيا يشبه عملا قدمه غيري، أشعر أنه بُخل وخيانة للمهنة، بمعنى .. الله منحك الكثير فلماذا تقدم القليل؟".

وأضاف فواز: تقديم الجديد أمر رائع، بحيث لا يتوقع الجمهور ما سأقدمه لهم في المرة القادمة، لأن هذا لو حدث فإن الجمهور سينصرف عنك وسيمل منك".

وتابع: "المال ليس الشاغل الأصلي بالنسبة لي، ولما بتزنق في تنازلات عشان الشغل بتبقى تنازلات في الفلوس، لكن لو الدور مش عاجبني أو شايف إني مش هقدم فيه جديد مش هعمله".

وأردف: "أنا معنديش أـطماع، وطول ما أنا عايش ومستور وبربي عيالي وبصرف عليهم في المدارس والجامعات مش عاوز حاجة، ولما أقدم تنازل فلوس مش هيعيبني في حاجة، لكن المفروض متنازلش في الشغل وقيمته، لأنه بيتحسب عليّ".