شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار: رفضت الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين وأستمع لـ حماقى وتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ النجم الكبير علي الحجار ضيفا على حلقة خاصة مع الإعلامية زهرة رامي عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختياره نجم شهر سبتمبر، للاحتفاء بمسيرته الفنية والغنائية التى استمرت على مدار أكثر من 40 عاما.

وتحدث علي الحجار عن عائلته وأبنائه الـ7 الذين يتمتعون بمواهب فنية عديدة، منها الغناء والتلحين والتمثيل، موضحا: "ما كنتش مقصودة".

وعن زيجاته المتعددة قال علي الجحار: "أنا اتجوزت كتير ودي حاجة منصحش عدوي بيها"، وأكد المطرب الكبير أنه استمر فى زيجته الأخيرة حوالى 20 عاما ولديه 4 أولاد و3 فتيات.

وقال إن ابنه أحمد الحجار صوته لا يشبهه، ولكنه تعلم الغناء والتلحين منذ كان في عمر 5 سنوات على يد جده الذي كان يغني معه الموشحات، ومع سفره إلى دول متعددة ودراسته للفن أصبح مثقفا فنيا أكثر ويغنى بعدة لغات.

وكشف الفنان علي الحجار لراديو إنرجي سبب عدم ترشحه على منصب نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هاني شاكر، مؤكدا أن الكثيرين طلبوا منه الترشح لكنه رفض تماما منهم سكرتير النقابة.

وأوضح علي الحجار سبب رفضه الترشح على منصب نقيب الموسيقيين، قائلا: "أنا معنديش ذكاء اجتماعي ودي مسئولية كبيرة والقرى والنجوع والمحافظات مليانة فنانين وموسيقيين".

وأشار علي الحجار إلى أن حل أزمات الفنانين والموسيقيين مسئولية كبيرة، مستشهدا بحالة الموسيقار عبد الله حلمي عازف الناي الذي أصيب بسرطان في الحنجرة، ولم تستطع النقابة توفير قدر كبير من الأموال من أجل علاجه.

ووصف علي الحجار العازف عبد الله حلمي بأنه ثروة مثل الأهرامات، وكان لا بد أن تتكاتف الدولة كلها من أجل علاجه، مشيرا إلى أنه غير متفق مع قرارات الفنان هاني شاكر بخصوص منع عدد من المغنيين مؤخرا.

وأشار إلى أن النقابة يجب عليها أن تمنع من لا يعرفون الغناء، ولكن هذا أمر صعب في ظل سيطرة السوشيال ميديا، موضحا: "أنا غير معترف بالمشاهدات وتحقيق التريند أسهل شيء ولو مشيت في ميدان الأوبرا من غير هدوم هبقى تريند".

وتحدث علي الحجار عن مغنيه المفضلين من جيل الشباب وأبرزهم أحمد جمال ومحمد رشاد، ومن قبلهم تامر حسني ومحمد حماقي، موضحا: "سمعت أغنية امبارح لحماقي غريبة شوية وهو نجم مش محتاج ينزل للمستوى ده عشان الشباب يسمعوه".