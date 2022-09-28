شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: خرجت من عباءة الكوميديا.. ولا أحب التصنيفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان نضال الشافعى ضيفًا الليلة على برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان للحديث عن تفاصيل مشاركاته فى دراما رمضان، فضلا عن أعماله السينمائية.

وقال نضال خلال اللقاء إنه مر بلحظات إحباط فى بداية مشواره الفني حتى أحيا المخرج خالد جلال فيه الأمل من جديد، وأضاف: "انتشلنى المخرج خالد جلال من اليأس.. كنت بمر بفترة ضبابية، وأسال نفسى: "هل أنت موهوب؟".

وتابع نضال: "بعد (تامر وشوقية) اتعرفت، وهنا بدأت أحاسب نفسى على اختياراتى. لافتا إلى أن النقاد صنفوه فى البداية كومديان، وعلق: "أنا لا أحب تصنيف الممثل، لذلك خرجت من عباءة الكوميديا".

وأكد نضال أن من المحطات التي لا أنساها، وقوفى بجوار الزعيم عادل إمام، كانت بالنسبة لى نقلة نوعية، الزعيم قيمة كبيرة وهرم رابع، كنت أتمنى أسلم عليه وهو ماشى، ربنا يبارك فى عمره ويخليهولنا.