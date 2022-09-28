شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة ريما مصطفى: اتصدمت من دوري في مسلسل الكبير ومش بحب التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الطفلة ريما مصطفى، صدمتها من طريقة كتابة الحلقة التي شاركت في بطولتها مع النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير الجزء الأخير، قائلة: "أنا تنمرت على الكبير في المسلسل ونفسى أغير الشخصية دي وزعلانة قوي أن الناس بتطلبني في الأدوار دي".

وروت الطفلة ريما مصطفى، في لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، على قناة dmc، تفاصيل إطلاعها على المشهد، قائلة: "لما جيت أقرأ حلقة مسلسل الكبير مع مامتي اتصدمت، ولكن عالجوها في الآخر بطريقة حلوة، وأنا مش بحب اتنمر، وأقول كلام مش لطيف".

وتابعت: "كنت مبسوط أوي من طريقة نهاية مشهدي في مسلسل الكبير، وفرحان جدا، أني اشتغلت مع أحمد مكي، وأنا كنت بتفرج على الاجزاء القديمة من مسلسل الكبير"، مؤكدة حبها للتمثيل ولكنها لن تقرر المجال الذي ستعمل فيه إلا بعد انتهاء دراستها.