فن ومشاهير

ريهانا تصل نيويورك استعدادًا لتسجيل عرض halftime show لعام 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

تصل المطربة الغنائية ريهانا الي استديو داخل نيويورك استعداداً لتسجيل عرض halftime show المقرر عرضه في 12 فبراير المقبل ، وذلك بعد اختيار الفنانة ريهانا من قبل اتحاد الكرة الأمريكي لإحياء العرض بين الشوطين لمشجعي كرة القدم الامريكية .

تصل ريهانا الاستديو بصحبة صديقها المقرب وذلك وفقاً لما رصدته عدسات المصورين ، سبق و رفضت الفنانة ريهانا احياء عرض halftime show لعام 2019 وذلك تضامناً مع اللاعب كولين كابيرنيك .

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توقفت المطربة الغنائية عن إصدار الألبومات منذ عام 2016 ، وكان آخر أعمالها ألبوم يحمل اسم " أنتاي " ، ريهانا تعد فنانة شاملة و موهوبة وذلك بجانب الغناء ؛ هي مصممة أزياء ايضاً ، كما اشتهرت بتأليف العديد من الأغاني ، بالرغم من تصدرها عناوين Halftime  الا أنها علقت بشكل غامض للجمهور وذلك لتوقفها عن إصدارها ألبوماً غنائياً .

 

مشاركة الفنانة ريهانا في عرض halftime ، جعل الجمهور ينتظر رجوعها إلي ساحة الغناء من جديد لعمل ألبوم غنائي جديد .

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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