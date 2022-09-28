شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تصل نيويورك استعدادًا لتسجيل عرض halftime show لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصل المطربة الغنائية ريهانا الي استديو داخل نيويورك استعداداً لتسجيل عرض halftime show المقرر عرضه في 12 فبراير المقبل ، وذلك بعد اختيار الفنانة ريهانا من قبل اتحاد الكرة الأمريكي لإحياء العرض بين الشوطين لمشجعي كرة القدم الامريكية .

تصل ريهانا الاستديو بصحبة صديقها المقرب وذلك وفقاً لما رصدته عدسات المصورين ، سبق و رفضت الفنانة ريهانا احياء عرض halftime show لعام 2019 وذلك تضامناً مع اللاعب كولين كابيرنيك .









توقفت المطربة الغنائية عن إصدار الألبومات منذ عام 2016 ، وكان آخر أعمالها ألبوم يحمل اسم " أنتاي " ، ريهانا تعد فنانة شاملة و موهوبة وذلك بجانب الغناء ؛ هي مصممة أزياء ايضاً ، كما اشتهرت بتأليف العديد من الأغاني ، بالرغم من تصدرها عناوين Halftime الا أنها علقت بشكل غامض للجمهور وذلك لتوقفها عن إصدارها ألبوماً غنائياً .

مشاركة الفنانة ريهانا في عرض halftime ، جعل الجمهور ينتظر رجوعها إلي ساحة الغناء من جديد لعمل ألبوم غنائي جديد .