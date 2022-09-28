شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يكشف سرا عن أحمد السقا: ملك الأكشن بيخاف من الحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان نضال الشافعى ضيفًا الليلة على برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان للحديث عن تفاصيل مشاركاته فى دراما رمضان، فضلا عن أعماله السينمائية، وخلال اللقاء تحدث عن علاقته بالنجم أحمد السقا وكشف سرا عنه لأول مرة.

وقال نضال الشافعى للإعلامى رامى رضوان الذى طلب منه أن يشكف سرا عن أحد النجوم الذين عمل معهم، فاختار نضال السقا، وقال: "أحمد السقا ملك الأكشن بيخاف من الحشرات.. كنا بنصور فى بيت حوله زراعة دخلت فراشة فى المكان، السقا خاف".

وعن مشاركته فى مسلسل الاختيار، كشف: "كانت أمنية من أمنياتى المشاركة فى عمل وطنى حقيقى على شاكلة رأفت الهجان وجمعة الشوان.. لا تتصور سعادتي بالمشاركة فى الاختيار.. أول ما كلمونى توقعت أن أجسد دور إرهابى، لما قريت وجدت أن الأستاذ هانى سرحان عنده قدرة على كتابة حوار ملىء بالإنسانية والأحاسيس، وعرفت إن بيتر ميمى هو اللى رشحنى".

يذكر أن آخر أعمال نضال الشافعى مشاركته فى دراما رمضان الماضى 2022 فى دايما عامر، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

كما شارك فى مسلسل ملف سرى بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.