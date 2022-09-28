شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن: "ضى القمر" كان تحديا.. والمخرج: صورنا بالليالى القمرية في سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب محمد محسن على تصدر كليب أغنيته باللهجة الليبية "ضى القمر" الترند، قائلا إنه لم يكن يتوقع أبداً أن تتصدر الأغنية التريند، وأنه قام بطرحها لإعجابه الشديد بلحنها ولحبه الشديد لكل اللهجات العربية.

وأضاف قائلاً،: شعرت بإحساس مختلف عند سماعي لهذه الأغنية حتى زادت رغبتي لطرحها ليسمعها الجميع بصوتي، سعيد جداً بردود أفعال الجمهور الليبي حول غنائي بلهجتهم، ولم أصدق نفسي عند قراءتي تعليقاتهم العظيمة، أنا متفاجئ جداً بصراحة وعمري ماكنت أتوقع اني أطرح في أي وقت أغنية باللهجة الليبية وتحقق كل هذا النجاح، ويُعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لي والحمد لله كسبته، فهذا فضل ونعمة من ربنا الحمدلله".

فيما قال المخرج علي السطوحي لليوم السابع إن المطرب محمد محسن صديقه منذ عام 2009 ولم يجمعهما عمل سويا أبدا، ولكنه يعتبره مطربه المفضل لأنه يجب احساسه واخلاصه لفنه وتفضيله تقديم عمل صعب ومختلف من خلال أغنية "ضي القمر".

وأشار على السطوحي إلى أنه منذ عامين قرر مع محسن تقديم عمل من سيوة التي يقيم فيها حاليا ولكن الظروف لم تسمح بذلك إلا منذ وقت قصير، عندما ارسل محسن له الأغنية وبعد سماعها اعتبرها هي المشروع الذي سيجمعهما سويا وفي سيوة تحديدا.



على سطوحى

واستكمل سطوحي حديثه بأنه صور الكليب في الليالي القمرية على مدار 3 أيام وفي فترات قبل المغرب والفجر ليقدم اللقطات الليلية التي ظهرت في الكليب، مؤكدا أنه تم استبعاد أي إشارة في الكليب لسيوة وذلك حتى يشعر الجمهور من البلدان التي بها صحراء أن هذا المكان يشبههم ويشبه صحاريهم.



على سطوحى

وأوضح على سطوحي أن الكليب هو أول تجربة له في مجال إخراج الكليبات، وأنه متفائل بأنه ليس الأخير ومن الممكن أن يدخل مشاريع جديدة مع محمد محسن وغيره من الفنانين في سيوة أيضا لأن بها أماكن وأفكار مختلفة، مشيرا إلى أن محسن وثق فيه وهو أمر مؤثر بالنسبة له وأنه ممتن لمحسن وللتجربة، مضيفا أنه استفاد منها كثيرا، وأن مسحن زار سيوة ووقع في غرامها من أول مرة.

وعبر على سطوحي عن سعادته بفريق العمل والذي ضم نيفريت ناجي كمساعد مخرج واستفاد منها كثيرا لأنها سبق وأن زارت سيوة وعمرو محسن مدير التصوير والذي قال أن وجوده مهم في تنظيم الأفكار البصرية وعبد الرحمن فوزي المصور النشط والمتحمس دائما للعمل والمونتير اسلام ميلانو ، مشيرا إلى أن الكليب عمل تشاركي.

وكان تلقى النجم محمد محسن، إشادات واسعة من الجمهور الليبي عقب طرحه أغنية "ضيّ القمر" باللهجة الليبية، مؤكدين اتقانه اللهجة بدرجة عالية، بالإضافة إلى تصدره التريند بليبيا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" .

أغنية " ضيّ القمر" من كلمات الشاعر سالم العالم، ألحان تامر العلواني، توزيع وميكس وماستر خالد عز.