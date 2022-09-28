شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: زوجتى حب عمرى.. تعرفت عليها فى الصف الثانى الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان نضال الشافعى ضيفًا الليلة على برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان للحديث عن تفاصيل مشاركاته فى دراما رمضان، فضلا عن أعماله السينمائية، وخلال اللقاء تحدث عن علاقته بزوجته.

وقال نضال الشافعى، فى إجابة على سؤال الإعلامى رامى رضوان حول اسم أول حب فى حياته، ليرد نضال: "مراتى هى حب حياتى تعرفت عليها فى الصف الثانى الإعدادى".

وعن أول بطولاته المطلقة فيلم "يا أنا يا هو" أوضح: "من الأفلام اللى تعبت فيها، ولم تأخذ حقها فى العرض، وتدربت على الشخصية لمدة 5 أشهر.. لكن النوايا الطيبة وحدها لا تكفى، لابد أن تكون كل عناصر العمل مؤهلة للنجاح". وأكد نضال سعادته بردود الفعل بعد عرض مسلسل "ملف سرى" الذى شارك فى بطولته أمام النجم هانى سلامة.

يذكر أن آخر أعمال نضال الشافعى مشاركته فى دراما رمضان الماضى 2022 فى دايما عامر، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

كما شارك فى مسلسل ملف سرى بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.