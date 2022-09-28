شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: هشام سليم عرف إصابته بالسرطان خلال تصوير "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان نضال الشافعى ضيفًا على برنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان وتحدث عن تفاصيل مشاركاته مع النجم الراحل هشام سليم فى كواليس مسلسل "هجمة مرتدة".

وقال نضال الشافعى خلال اللقاء إن هشام سليم عرف بإصابته بمرض السرطان خلال تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" وكان قويا فى مواجهة المرض.

وأضاف نضال الشافعى: "هشام سليم كان عظيما وبرنس وإنسان محترم، روعة فى التعامل الإنسانى والفنى، يتعامل معك بمنتهى التواضع وكأنك تعرفه منذ سنوات، واتعلمنا كنه كتير من تاريخه الفني".

يذكر أن آخر أعمال نضال الشافعى مشاركته فى دراما رمضان الماضى 2022 فى دايما عامر، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

كما شارك فى مسلسل ملف سرى بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.