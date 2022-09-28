شكرا لقرائتكم خبر عن مهددة بالسجن 8 سنوات.. قاض إسبانى يأمر بمحاكمة شاكيرا بتهمة التهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر قاضٍ إسبانى بمحاكمة نجمة البوب ​​شاكيرا بتهمة عدم دفع 13.9 مليون دولار كضرائب على الدخل الذى كسبته بين عامى 2012 و2014، وسيحكم المدعون عليها بالسجن لمدة ثمانى سنوات وغرامة صارمة إذا تمكنوا من إدانة المغنية التى نفت ارتكاب أى مخالفة.

وأصرت الفنانة شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، على أنها عاشت أقل من نصف الوقت فى إسبانيا خلال فترة السنتين، ورفضت اتفاق الاعتراف بالذنب مع المدعى العام الذى كان من شأنه أن يجنبها المحاكمة.



نجمه البوب شاكيرا

ووفقا للتقرير الذى نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن شركة العلاقات العامة الخاصة بها قالت إنها دفعت بالفعل كل ما تدين به و3 ملايين يورو إضافية، أو 2.8 مليون دولار كفوائد، فيما قالت المحكمة ومقرها بلدة Esplugues de Llobregat بالقرب من برشلونة، إن شاكيرا ستواجه 6 تهم بالاحتيال الضريبى، لكن لم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.

وتتوقف القضية على المكان الذى عاشت فيه شاكيرا خلال الفترة بين عامى 2012-2014، وزعم ممثلو الادعاء فى برشلونة، أنها أمضت أكثر من نصف تلك الفترة فى إسبانيا وكان ينبغى أن تدفع ضرائب فى البلاد على الرغم من أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاما.