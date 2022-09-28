شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: إحالة فكري صادق للتحقيق ولجنة تتابع تصريحاته المسيئة عن سعيد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تم إحالة الفنان فكري صادق إلى التحقيق، بسبب ما قاله عن حب النجم الراحل سعيد صالح للكوكايين أكثر من ابنته، قائلا: "مش فاهم فكري صادق فنان كبير وأتمنى أن يكون التصريح المنسوب له برئ منه تماما".

وأوضح الدكتور أشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تحقيق حالي يجري حول الواقعة وهناك لجنة من نقابة المهن التمثيلية تتابع تصريحات فكري صادق، مؤكدا أن النقابة تلتزم بميثاق الشرف الأخلاقي.

واستكمل: "لا ننتظر تدخل هند سعيد صالح في الواقعة ولدينا ميثاق شرف أخلاقي نتعامل من خلاله، وأنا كلمت ابنة الراحل سعيد صالح واعتذرت لها، ووالدها اتكرم وما زال يكرم ويتم تكريم أعماله وقيمته الفنية في السينما المصرية".