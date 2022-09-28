شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيي حفلاً غنائيًا بالإسكندرية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر عاشور عبر موقع تبادل الصور "انستجرام " عن موعد حفلته الجديدة والمقرر لها يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري بالإسكندرية بمنطقه سيدي بشر وذلك بعدما قدم حفلاً غنائيًا في الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدم عاشور وقتها خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور مثل: "تيجي نتراهن، كل يوم، بيت كبير، كلموها عني، قولوله سماح، كان موضوع" وغيرها من الأغاني حيث استمر في الغناء ما يقرب من ساعة ونصف الساعة في جو مليء بالسعادة من الحضور

تامر عاشور

وطرح مؤخرا تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هى الناس" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس و ماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتى يفتتح موسم الصيف الغنائى، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى.