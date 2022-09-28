نبيل الحلفاوي يشبه مدرب منتخب مصر بهذا الفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان نبيل الحلفاوي صورة للفنان ماجد الكدواني كونه يشبه المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وعلق نبيل الحلفاوي على الصورتين قائلا: "قريب للغاية"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أوافقك"، وعلق آخر: "كدب ماجد الكدواني هيدرب قريب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، كريم سرور، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.