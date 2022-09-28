وفاة والدة زوج الفنانة إسعاد يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة.

وكتبت: "توفيت إلى رحمة الله حماتي الغالية المرحومة بإذن الله السيدة إكرام الماني، حرم المغفور له السيد محمود الخواجة، ووالدة المغفور له عبدالرحيم الخواجة، والسيد عقيل الخواجة، والسيد عصام الخواجة، والسيدة عبلة الخواجة، ووالدة زوجي الحبيب علاء الخواجة، اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها من سبقوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة".

علاء الخواجة هو رجل أعمال أردني تزوج من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأنجب منها نجله "عمر"، كما تزوج من الفنانة شيرهان وأنجب منها ابنتيها "لؤلؤة" و"تالية القرآن".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة إسعاد يونس في بطولة فيلم "200 جنيه" الذي طرح بالسينمات العام الماضي، وشارك في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

فيلم "200 جنيه" بطولة: ليلى علوي، أحمد السقا، أحمد آدم، هاني رمزي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، محمود حافظ، مي سليم، أحمد صلاح السعدني، أحمد رزق، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.