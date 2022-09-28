ماهلاغا جابري عن خامنئي: “اتمنى ان تحترق في الجحيم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:47 صباحاً - هاجمت عارضة الأزياء الإيرانية الاصل، ماهلاغا جابري، النظام الإيراني بعد وفاة الشابة مهسا أميني عقب القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الثلاثاء الماضي.

نشرت ماهلاغا جابري سلسلة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، منها مقطع مجمع لإيرانيات يرقصن بحرية.

وكتبت ماهلاغا في تعليقها: “هؤلاء نساء إيران الجميلات الشجاعات، في طليعة الاحتجاجات، يناضلن من أجل الحرية”.

وتابعت: “لقد حان الوقت لأن يقف العالم متضامنا مع رجال ونساء وأطفال إيران وضد هؤلاء الإرهابيين. إنهم بحاجة إلى مساعدتك أكثر من أي وقت مضى. كن صوتهم”.

وختمت ماهلاغا هذا التعليق: “آمل أن نرى إيران حرة تتمتع بفرص متكافئة لنمو وتطور جميع الفتيات والنساء الإيرانيات”.

ما نشرت عارضة الأزياء الإيرانية، صورة عبر خاصية الستوري، للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي أثناء تواجده في المستشفى لإجراء عملية انسداد معوي.

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وعقبت ماهلاغا بكل جرأة: “خامنئي في وضع سيئ، والجمهورية الإسلامية في وضع سيئ أيضًا. أتمنى أن تحترق في جهنم”.

الجدير بالذكر، أن ماهلاغا ولدت في إيران عام 1989، ونشأت فيها حتى إتمام الدراسة الثانوية في الرياضيات والفيزياء.