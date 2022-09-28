“الجمال مش كل حاجة”.. ياسمين صبري تثير الجدل بعد فشلها في اختبار الذكاء على الهواء!

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:47 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل حول مستوى ذكائها، بعدما فشلت في الإجابة عن معظم أسئلة الذكاء التي طرحتها عليها الفنانة إسعاد يونس. أثناء استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” على فضائية dmc.

وبدأت إسعاد يونس فقرة الألغاز بسؤال “أخ عمره 4 سنين وأخته نص عمره، لما يبقى عمره 100 سنة، أخته هيكون عندها كام سنة؟” وردّت ياسمين صبري: “50 سنة، 20 سنة”.

ونجحت ياسمين في الإجابة على السؤال الثاني، الذي كان “حاجة بناكل منها على طول وهو مش بيتاكل؟”. وقالت “الطبق”.

أما السؤال الثالث، فكان “أم أحمد عندها 4 عيال شمال وشرق وغرب، ما هو اسم ابنها الرابع” لتجيب الفنانة المصرية: “جنوب”.

وأعادت إسعاد يونس عليها السؤال أكثر من مرة، ولمحت لها بالإجابة الصحيحة “أحمد”، لكن ياسمين فشلت أيضاً.

وعلى سؤال: “ابن عمتي يقوله يا خالي، يبقى هو مين؟”، قالت ياسمين: “أبويا”.

وفشلت ياسمين للمرة الثالثة في الردّ على سؤال “عيلة فيها ست بنات وأخ واحد لكل واحدة فيهم، عددهم كام؟”.

ولم تعرف أيضاً إجابة سؤال “لو انتي في سبق وعديتي صاحب المركز التاني هتبقي في المركز الكام”.

وأجابت ياسمين على سؤال: “خمس بنات إخوات في أوضة واحدة بتطبخ وبتروق، واحدة بتلعب شطرنج. وواحدة بتغسل، الأخيرة بتعمل إيه”، والإجابة التي عرفتها ياسمين: تلعب شطرنج مع شقيقتها.

وأكدت ياسمين صبري أنها تجيب بالصدفة، ولا تعلم إذا كانت إجابة صحيحة أم لا.

وقد شكلت اجابات ياسمين صبري صدمة بالنسبة لجمهورها حيث كتب احدهم “الجمال مش كل حاجه فعلا” ليدافع اخرين عنها حيث رد احدهم بالقول “لا عادي علي فكره ناس كتير مش بتاخد بالها من لف الكلام”.