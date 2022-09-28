وفاء صادق بصحبة نجلها وهيفاء وهبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بعدسة الفنانة دنيا المصري.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبناني ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جدية لها من كواليس عمل تليفزيوني جديد.

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وفاء صادق

نشرت الفنانة وفاء صادق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بنجلها.

وسام بريدي

نشر الفنان اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ميساء مغربي

نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل مكتب.

دينا محسن

نشرت الفنانة دينا محسن (ويزو)، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها قائلة: "مش ضروري كل الناس تحبني، مش كل الناس ذوقها حلو".