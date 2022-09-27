ياسمين صبري تنشر صور من كواليس برنامج "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة لها من كواليس حلقتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وكشفت ياسمين صبري خلال الحلقة التي عرضت مساء أمس الإثنين على شاشة (دي إم سي) عدة أمور شخصية وأخرى متعلقة بنشاطها الفني.

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود به للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: أحمد مجدي، أشرف زكي، أيتن عامر، دياب، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد أبو داود، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.