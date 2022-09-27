ديانا حداد تقابل جمهورها بحفل ضخم في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المطربة ديانا حداد عن مفاجأة حيث تقابل جمهورها في مصر بحفل ضخم يقام في دار الأوبرا المصرية، تكشف عن موعده خلال الأيام القادمة.

ووضعت ديانا حداد لائحة طويلة بالأغاني التي تنوي تقديمها وستطلب من جمهورها الإختيار من بينها، كما وعدت أنها ستقدم على المسرح أغاني لعمالقة الفن.

كما تستعد ديانا لمفاجأة أخرى لجمهورها المصري وتطرح قريبا أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "أحلى couple "تتحدث عن السهر والناس الحلوة، وقد قامت بتصويرها فيديو كليب في الشارع المصري دون أن تتواجد فيها حيث تم تصوير مجموعة الأفراح بعدة مناطق سيتم تجميعهم بكليب واحد.

يذكر أن ديانا حداد اختارت العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان"ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحهم من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو الخاص به في دبي.

وستقوم دياناحداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة ، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وقد طرحت الاغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب".

كما طرحت أغنية خليجية تحمل أسم "على هونك" كلمات ولحن : عبدالله السالم وحققت نجاحا كبيرا حيث حصدت مليون مشاهدة عبر يوتيوب.