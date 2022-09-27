أحمد سعد ينشر صور تجمعه بزوجته أمام الكعبة..والجمهور: "داري التاتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه صورا أثناء تأديته مناسك العمرة رفقة زوجته علياء بسيوني، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان أحمد سعد على الصور: "اللهم اغفر وارحم وتقبل فأنت خير الراحمين"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "والتاتو ده طيب داريه"، وعلق آخر: "اللهم تقبل".

يذكر أن الفنان أحمد سعد احتفل بعيد ميلاد ابنته، يوم 25 سبتمبر، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلق سعد على الصورة: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلب أبوكي.. عايز اقولك أني في يوم ميلادك ده عرفت يعني إيه أب وبنته.. عرفت يعني إيه حب غير مشروط.. عرفت يعني إيه تحب حد أكتر من نفسك.. بحبك جدًا يا بداية حياتي كل سنة وانتي طيبة".

وفي نهاية أبريل الماضي، رُزق أحمد سعد، بمولودة من زوجته علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم "عليا"، ونشر آنذاك مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يؤذن في أذني ابنته، ودعا أن يجعلها الله من الصالحين الأبرار.