"أصُبت باكتئاب وبخاف من الضلمة".. أبرز تصريحات ياسمين صبري في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، مساء أمس الإثنين، على قناة "Dmc".

وخلال الحلقة تحدثت ياسمين صبري عن تفاصيل حياتها الشخصية والعملية، وأيضَا عن مشاريعها الخاصة خارج المجال الفني.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أشهر من انفصالهما.

ولم يؤكد أو ينفي أي من الطرفين حقيقة ما أثير، ورجح البعض أن تتحدث ياسمين صبري عن عودتهما في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تصريحات ياسمين صبري مع "صاحبة السعادة":

- لا أعاني من الوحدة.

- أنا شخصية منغلقة.

- مش بتكلم عن أموري الشخصية.

- اللي يقرر يجيب أطفال لازم يكون مهيئ نفسيا.

- الأطفال حاجة جميلة أوي بس لازم الناس تكون عارفة هتعمل إيه، مش بس في المادة.

- الحب جميل جدا.

- كنت فاكرة عندي أصحاب، ولكن لقيت أنهم بيعاملوني مش أحسن حاجة.

- أصُبت بالاكتئاب لما جبت ملحق رياضة في الثانوية العامة.

- متعودة على الشائعات واهتمام الناس بيا حاجة ربانية.

- محمود عبد العزيز نصحني من اللي حواليا ولحد دلوقتي فاكرة كلامه.

- أنا عندي اكتفاء ذاتي.

- بخاف من الضلمة.

- كل سنة بسافر دولة مختلفة.

- بضحك على نفسي لما بشوف مشهد ممثلتوش كويس وأقلب القناة.

- الأخلاق هي أهم حاجة.

- أكبر مكسب في حياتي معرفة الناس الصح.

- أجهز لـ"براند" خاص بالمكياج.