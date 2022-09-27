أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تولي عدلي القيعي رئاسة شركة الكرة بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي رأيه في تولي المهندس عدلي القيعي رئاسة شركة الكرة للنادي الأهلي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي: "كفاءة إدارية، فكر مرتب منظم، خبرة وتاريخ، تفاني في العمل، رمز أهلاوي أصيل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، كريم سرور، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.