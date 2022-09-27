بسمة بوسيل تحسم الجدل حول طلاقها من تامر حسني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - حسمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل الذي أثير مؤخرا والأخبار حول طلاقها من الفنان المصري تامر حسني نتيجة خلافات بينهما .
وذلك بعد أن قامت بسمة بوسيل بنشر منشور تحدثت من خلاله عن الخيانة وقامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بتامر حسني عبر حسابها على إنستجرام .
ونفت بسمة بوسيل شائعات انفصالها عن زوجها حيث نشرت في استوري على إنستجرام مقطع من أغنية “حياتنا” لتامر حسني من فيلمه الجديد “بحبك”، كتبت في تعليقها عليها : ” واحدة من أفضل أغاني تيمو ” .
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