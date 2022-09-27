أحمد السعدني يغيب عن تكريم والده بمهرجان الدراما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان أحمد السعدني عن سبب غيابه عن حضور حفل مهرجان القاهرة الدراما وتسلم تكريم والده الفنان صلاح السعدني .
حيث أشار أحمد السعدني في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك إلى تعرضه لوعكة صحية منعته مع الحضور مقدما الشكر للقائمين عليه لحرصهم على تكريم والده .
فكتب “السعدني” قائلا : ” شكر واجب لمهرجان القاهرة للدراما وإدارته والدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي على تكريم والدي الفنان الكبير صلاح السعدني في دورة المهرجان الأولى ” .
وتابع : ” أنقل لكم شكره وامتنانه بهذا التكريم الغالي من نقابتنا الحبيبة، وأعتذر بشكل شخصي عن عدم حضوري لتسلم التكريم نظراً لمروري بوعكة صحية، متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المهرجان الذي ولد كبيراً من أول دورة ” .
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