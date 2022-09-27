بدرية طلبة تنهار بالبكاء : ” دنيا وإيمي مهما ضحكوا قلوبهم مكسورة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - تحدثت الفنان بدرية طلبة عن علاقتها بالفنان الراحل سمير غانم وحبها له خلال استضافتها ببرنامج “البخت” المذاع عبر قناة الشمس .

في بداية حديثها أشارت بدرية طلبة إلى أنه سيتم تكريمها يوم الخميس القادم في مهرجان مسرح بلا إنتاج بالأسكندرية في دورته ال 13 والتي تحمل إسم الفنان سمير غانم .

وعن علاقتها بالفنان الراحل قالت : ” كانت كلها ضحك وهزار حتى واحنا على المسرح كان بيعلمني إزاي أرمي الإفيه وراجل خير، باب أوضته في المسرح كان مفتوح للناس كلها، اللي عايز حاجة يخش لأستاذ سمير ” .

وتابعت باكية عن ردة فعلها تجاه خبر وفاته : ” أنا من النوع لما بستقبل خبر وفاة حد غالي عليا بكون في سرحان وتوهان لحد ما استوعب، بعد كده بعيط .. هو راح في حتة حلوة بس بيصعب عليكي بناته، مهما ضحكوا فقلوبهم مكسورة ” .

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