30 سبتمبر.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا يوم 30 سبتمبر الجاري في مدينة الإسكندرية.

وكان عاشور أحيا حفلا غنائيا في سيدي جابر لخريجي معهد الخدمة الإجتماعية، وذلك 17 سبتمبر الجاري.

وقدم عاشور باقة من أشهر أغانيه منها :باي باي، ده حكاية، تسلم، هاجي على نفسي، بياعة، مكملناش".

ويعد هذا الحفل هو الثاني لتامر عاشور مع مصمم المسارح أحمد حمامصي.

وطرح تامر عاشور، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "هي الناس" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع موسيقي أنور عمرو.

يذكر أن تامر عاشور، طرح مؤخرا ألبومه الجديد الذي حمل عنوان "تيجي نتراهن" وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.