شيرين عبد الوهاب ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، قريبًا.

ونشرت قناة" DMC" على حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت :" النجمة شيرين عبد الوهاب تعود إلينا من جديد في صاحبة السعادة قريبًا، السهرة دي مش بس غنائية ده إحنا هنعرف فيها تفاصيل كتير".

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الحلقة وهي تمارس العديد من الأنشطة مع صاحبة السعادة مثل اللعب والغناء وأيضًا شهدت الحلقة العديد من المزح، وذلك على أنغام أغنيتها الشهيرة يا معافر.

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل غنائي يوم 8 أكتوبر المُقبل، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ونشرت شيرين بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "وحشتوني جدا إن شاء الله هكون معاكم في حفلة يوم 8\10 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، وهي 500، و 1000، و 1500، و 2000 جنيه.