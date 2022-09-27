شاهد أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق وزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها، على خاصية "القصص القصيرة"، مقطع فيديو يجمعها بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

ومزجت غادة الفيديو بأغنية "أنت وبس" للمطربة اللبنانية إليسا.

وشارك زنيتا متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور تجمعه بغادة من موقع التصوير، وقامت بالتعليق عليها، بوضع رموز القلوب.

يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال"، بطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل.

كما شاركت غادة عبد الرازق في فيلم "حفلة 9"، بطولة طارق لطفي، نهال عنبر، عزوز عادل، أحمد وفيق، طارق صبري، إيهاب فهمي، كمال أبو رية، تأليف عمر عبد الحليم.