"أنتي فضحتيني يا أستاذة".. ياسمين صبري ترد على إسعاد يونس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وضعت الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة ياسمين صبري في موقف محرج، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، أمس.

وخلال الحلقة سألت الإعلامية إسعاد يونس، ياسمين عدة أسئلة، منها: أخ عمره 4 سنين وأخته نص عمره، لما يبقى عمره 100 سنة أخته هيكون عندها كام سنة؟، وردت ياسمين 50 سنة، 20 سنة.

السؤال الثاني أجابت عليه ياسمين وهو: "حاجة بناكل منها على طول وهو مش بيتاكل؟، وقالت "الطبق"، وسألتها إسعاد: أم أحمد عندها 4 عيال شمال وشرق وغرب، ما هو اسم ابنها الرابع، لتجيب: جنوب وأعادت عليها السؤال أكثر من مرة دون أن تصل للإجابة، وهي "أحمد".

وأضافت :"استاذة إسعاد أنتي فضحتيني".

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود به للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية"