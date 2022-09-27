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"أنتي فضحتيني يا أستاذة".. ياسمين صبري ترد على إسعاد يونس (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وضعت الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة ياسمين صبري في موقف محرج، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، أمس.

وخلال الحلقة سألت الإعلامية إسعاد يونس، ياسمين عدة أسئلة، منها: أخ عمره 4 سنين وأخته نص عمره، لما يبقى عمره 100 سنة أخته هيكون عندها كام سنة؟، وردت ياسمين 50 سنة، 20 سنة.

السؤال الثاني أجابت عليه ياسمين وهو: "حاجة بناكل منها على طول وهو مش بيتاكل؟، وقالت "الطبق"، وسألتها إسعاد: أم أحمد عندها 4 عيال شمال وشرق وغرب، ما هو اسم ابنها الرابع، لتجيب: جنوب وأعادت عليها السؤال أكثر من مرة دون أن تصل للإجابة، وهي "أحمد".

وأضافت :"استاذة إسعاد أنتي فضحتيني".

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود به للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية"

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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