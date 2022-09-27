ابنة سعيد صالح ترد على الفنان فكري صادق بعد الاساءة لوالدها :" الكومنتات قايمة بالواجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض الفنان فكري صادق لانتقادات وهجوم شديد، بعد تصريحاته الأخيرة على شاشة ON عن الفنان الراحل سعيد صالح، إذ قال إن موهبته لم تكن فريدة من نوعها، بل كانت عادية.

واستكمل:"هناك العديد ممن يشبهونه في التمثيل، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات، وموجة غضب كبيرة من محبي الراحل".

وردت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، من تصريحات فكري صادق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت قائلة: إيه اللذاذة دي يا أستاذ فكري، أنا مش هرد على حضرتك، لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب.

ورحل النجم الكبير سعيد صالح عن عالمنا في 1 أغسطس 2014.