أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في رمضان 2023

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - كشف الفنان أحمد العوضي عن تعاونه للمرة الثانية مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل درامي جديد والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2023 .

فقال أحمد العوضي في لقائه ببرنامج “ET بالعربي” أنه يعتبر هذا العمل تحديا لهما للخروج بمسلسل قوي بل ويكون أقوى وأكثر نجاحا من مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي شاركته “ياسمين” به في رمضان 2021 ؟

وتابع : ” إن شاء الله يبقى مفاجأة للجمهور، شخصية جديدة على ياسمين وشخصية جديدة على أحمد وإن شاء الله نعمل مسلسل ضخم ويبقى أقوى من اللي مالوش كبير ” .

أضاف “العوضي” عن شخصيته بالمسلسل والذي سيجسد بها شخصية رجل صعيدي من محافظة سوهاج، مشيرا إلى أنه قد تعاقد ولمدة ثلاثة أشهر مع أحد أبناء الصعيد ليساعده في إتقان اللهجة الصعيدية .

في سياق آخر تحدث أحمد العوضي عن مشروعه السينمائي القادم وهو فيلم “البلدوز” قائلا : ” أول فيلم عن رياضة ال MMA هيتعمل في الوطن العربي .. إخراج طارق العريان وإنتاج شركة سينرجي والفيلم مرصود له ميزانية ضخمة ” .

وواصل : ” احنا بقالنا سنة بنحضر فيه وخلاص احنا داخلين نصور بإذن الله على نص نوفمبر وإن شاء الله تبقى حاجة قوية جدا وضخمة ” .

وعن ما تردد حول مشاركة النجم العالمي روبرت دينيرو بفيلم البلدوز علق “العوضي” : ” روبرت دينيرو أستاذ طارق العريان بيفاوض مدير أعماله على إنه يطلع ضيف شرف يبقى مدرب البلدوزر وهو في لاس فيغاس ” .