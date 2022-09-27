شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تشويقى لـ الموسم الثالث المنتظر لمسلسل Emily in Paris والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منصة نتفليكس الإعلان الأول للموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris بطولة الممثلة ليلي كولينز وسيتم إصدار أولى حلقاته في 21 من ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث المسلسل ‪Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة

ووفقا لموقع JustJared فيتلخص الموسم الثالث في إيجاد ايميلي نفسها عند مفترق طرق حاسم في كل جانب من جوانب حياتها،وفي مواجهة مسارين مختلفين تمامًا، ويتعين عليها الحفاظ على حياتها العملية بجانب حياتها الرومانسية وهذا بجانب المغامرات التي ستخوضها و التقلبات التي ستتعرض لها.

ويشارك في العمل بجانب الممثلة ليلى كولينز كل من فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.

وكانت قد جددت منصة نتفليكس لمسلسل "‪Emily in Paris"، عزمها لتحضير وإنتاج الموسم الثالث والرابع من المسلسل الكوميدي الرومانسي، وذلك بعدما تم إصدار الموسم الثاني منه فى 22 ديسمبر الماضى، حيث ظهر لأول مرة في قائمة أفضل 10 مسلسلات عالمية علي نتفيلكس وتصدر القائمة في 94 دولة مع مشاهدة 107.6 مليون ساعة في الفترة من 22 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الماضي في 53 دولة.