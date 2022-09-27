شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز شعلة نشاط فنى .. من القاهرة مرورًا بباريس و27 أكتوبر المقبل فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم الراب المصرى ويجز، أصبح واحدا من أشهر نجوم الراب على مستوى الوطن العربى في السنوات الأخيرة، ومن صغره كان حلمه أن يحيى عدد من الحفلات في الدول الأوروبية و خصوصا باريس و لندن، ولم يستغنى عن حلمه و الوصول إليه بل قدم ويجز أغنية واحد عشرين، في عام 2020، قائلا:" امتى يافرنسا امتى اروح باريس امتى ابيع كتير امتى ابيع بالغالى"، وظل وراء حلمه حتى أصبح حقيقية و أحيا أول حفل له في باريس يوم 21 مايو الماضى، وحضر الحفل عدد كبير من جماهيره حتى أبدى ويجز سعادته بهذا الكم الهائل من الحضور بعد انتهاء الحفل.

ولم يكتفى ويجز بهذا الحفل فقط، بل كشف عن حفل له في لندن يوم 27 أكتوبر المقبل، مستكملا حلمه الذى سعى له من صغره ولم ييأس، وبجانب حفلاته في الدول الأوروبية، أحيا ويجز أكثر من حفله في الدولة العربية منها دبى و الأردن، كما أحيا عدد من الحفلات في الساحل الشمالى قبل انتهاء موسم الصيف.

كما أحيا ويجز مؤخرًا، حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وآخر أغانى ويجز أغنية " أميرة" و ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.