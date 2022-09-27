شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: أشعر بمسئولية تجاه إظهار الأجيال القادمة بصورة تليق باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقاء خاص مع النجم تامر حسني أجراه الزميل مصطفى جابر من حفلته الأخيرة بالإسكندرية، قال تامر إنه سعيد بالتواجد بالإسكندرية وأنه يتمني أن يقدم أكثر من حفلة هناك لأنه يحب الجمهورالسكندري.

وأضاف تامر على مسرح الحفل إلي أن دوره كفنان أن يقدم يد المساعده لكثير من الشباب باشتراط امتلاك الموهبة الحقيقة، وأنه يشعر بالمسؤلية تجاه إظهار الأجيال القادمة في أحسن صوره فنية تليق باسم مصر، ولذلك أختار تامر عدد من المواهب الصاعدة لكي يقوموا بمشاركته الغناء في حفلته الأضخم بالاسكندرية، وشاركوه غناء أغنية وانت بعيد وهم بكر يوسف ، كريم المهندس ، احمد منصور ، اصيل ، مُعز ، دينا ، رانيا ، نورهان ، ندى خليل، تقى ، امل.

كما قدم ايضاً تامر موهبة جديدة في عالم الموسيقى عازف الساكس الموهوب زياد والذي يجيد العزف بدون آله موسيقية ويعزف بطريقة مبهرة من خلال الفم.

وفى سياق آخر، كان قد حذر تامر حسني جمهوره بعدم الذهاب لأي مكاتب تصوير تستخدم وتستغل اسمه، وذلك بعد أن أعلن عن حاجته لأطفال، لمشاركته عددًا من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة

وكتب تامر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: "مساء الهنا، بالنسبة للمواهب اللي طلبتها محدش يروح يعمل أي مقابلات في أي مكتب باسمي، أنا طلبت ڤيديوهات فقط والڤيديوهات بتجيلي كل يوم، محدش يروح أي مشوار لأي مكتب تحت اسمي".

واختتم المنشور قائلًا: "تاني.. الأستاذة سارة هتكلم إللي اختارتهم بنفسها عشان يحضروا المقابلة الأولى".

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حالياً فيلم "بحبك" والذى يشهد أول تجارب تامر الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.