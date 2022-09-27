شكرا لقرائتكم خبر عن رفع "خرجوا ولم يعودوا" من السينمات بعد أسبوعى عرض وتحقيقه 60 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارات السينمات المصرية، رفع فيلم "خرجوا ولم يعودوا" من دور العرض السينمائية بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة للغاية، وذلك منذ انطلاق حيث لم يستمر عرضه أسبوعين على أقصى تقدير، سجل فيهما ما يقرب من 60 الف جنيه فقط، وهو ما عجل برفعه من السينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

وشارك بفيلم "خرجوا ولم يعودوا" العديد من الفنانين، منهم: دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، طاهر أبو ليلة، ياسر الرفاعي، رنا سماحة، خالد عليش، محمد علام، ضياء الميرغني، علي غالب، والفيلم من تأليف وائل يوسف وصفاء هاشم، والمخرج أيمن خطاب.

ونافس فيلم خرجوا ولم يعودوا مع العديد من الأفلام التي طرحت في موسم صيف 2022، منهم، فيلم تسليم أهالي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وفيلم كيرة والجن بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم عمهم بطولة الفنان محمد إمام، وفيلم خطة مازنجر بطولة الفنانة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، وفيلم الدعوة عامة بطولة الفنان محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد وأحمد الفيشاوي.