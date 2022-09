شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار المقطع الدعائى الأول لمسلسل The Last of Us .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة HBO التلفزيونية اول مقطع دعائي رسمي لمسلسل "The Last of Us" يوم أمس الاثنين، مما يمنح المعجبين التفاعل مع لعبة الفيديو في أجهزة البلاي ستيشن الشهيرة بعد نهاية العالم، ويبدأ العرض لأول مرة في عام 2023.



مسلسل The Last of Us

تتبع سلسلة "The Last of Us" ، يلعب النجم بيدرو باسكال في المسلسل شخصية " Joel" ، بينما كان يسافر عبر الولايات المتحدة بسبب مرض مميت يُدعى فطر كورديسيبس، وكان يسافر مع فتاة صغيرة تدعى إيلى، تلعب دورها بيلا رامزى، والتي تلعب دورًا مهمًا في إيجاد علاج لطاعون الزومبي الذي دمر المجتمع.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "Variety" تم الكشف عن المقطع الدعائي في 26 سبتمبر ، والذي أطلق عليه اسم يوم التفشي في مجتمع "The Last of Us". في لعبة الفيديو الأصلية، بدأ فطر كورديسيبس بالانتشار لأول مرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي المقطع الدعائي سيتعرف المعجبون على اللحظات المهمة من لعبة الفيديو "The Last of Us" ، مثل هروب جويل وإيلي من منطقة الحجر الصحي، ويتوجب عليها اجتياز ناطحتي سحاب منهارتين، وإيلي تركب جولة مع صديقة طفولتها رايلي وجويل مع ابنته سارة في بداية الوباء.



لقطات من مسلسل The Last of Us

الأشخاص المصابون بفطر كورديسيبس يتحولون إلى وحوش تسمى الفرسات. لديهم أبواغ تشبه الفطر تنبت من وجوههم و يكونوا غير قادرين على الرؤية، ويصدرون أصوات مزعجة يمكنك سماعها في الإعلان التشويقي القصير على HBO .

بالإضافة إلى باسكال ورامسي، يشمل طاقم العمل جابرييل لونا في دور تومي شقيق جويل. ميرل داندريدج في دور مارلين ، زعيم جماعة المتمردين" The Fireflies" ، نيكو باركر في دور سارة ابنة جويل ، وموراي بارتليت بدور فرانك، نيك أوفرمان في دور بيل، جيفري بيرس في دور بيري، وآنا تورف في دور تيس. كما سيظهر الممثلان الصوتيان تروي بيكر وآشلي جونسون ، اللذان لعبتا دور جويل وإيلي في ألعاب الفيديو ، في أدوار غير معلنة.