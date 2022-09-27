شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي طلعت زكريا تكشف عن وضع مقتنيات والدها في المركز القومي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا عن وضع مقتنيات والدها في المركز القومي للمسرح، موجهة الشكر إلى الفنان ياسر صادق مدير المركز.

ونشرت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور لها مع مقتنيات والدها وهي عبارة عن ملابسه في فيلم "طباخ الريس" في المركز القومي للمسرح، وعلقت قائلة: "شكرا للفنان الجميل مدير المركز القومى للمسرح ياسر صادق على اهتمامك بالفن والفنانين الراحلين ووضع مقتنياتهم فى المركز ومن ضمنهم بابا، ️وإن شاء الله سيتم افتتاحه قريبا تحت إشراف وزاره الثقافة".



ايمي طلعت زكريا

ودائما ما تحاول الفنانة ايمى استعادة ذكرياتها مع والدها الراحل طلعت زكريا، ونشرت صورة له من في فيلم "حاحا وتفاحة" و"طباخ الريس"، حيث ظهرت من خلال ستوري انستجرام الخاص بها، وهي تمسك بملابس والدها في الفيلم معلقة علي الصورة بـ " حاحا وتفاحة وطباخ الريس".

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.