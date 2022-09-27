شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو رمزى يجرى عملية جراحية في العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو رمزى، عن خضوعه لعملية جراحية في العين، و نشر صورة له عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلا:"الحمد لله عملية صغيرة يومين وراجع ليكوا"، ولم يكشف عمرو سبب أجراءه العملية ولكن اكتفى فقط بطمأنه متابعيه على حالته الصحية.

وقدم رمزي، مجموعة من الأعمال الفنية أشهرها «فرقة ناجى عطا الله» مع النجم الكبير عادل إمام، وشارك فى مسلسل «عايزة أتجوز» للنجمة هند صبرى، كما قدم العديد من البرامج الكوميدية والسيت كوم وأبرزها «حرمت يا بابا» مع النجم الراحل حسن حسنى.



عمرو رمزى

وظهر عمرو رمزى على شاشة رمضان الماضى بدور الصحفى عمرو المنياوى فى مسلسل المداح 2، والذى خاض من خلاله تجربة جديدة مع بطل العمل حمادة هلال، وكان قد شارك في مسلسل المداح الجزء الأول