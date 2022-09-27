شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تشويقي للموسم الثاني من Hellbound بعد غياب عام منذ عرض الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت منصة نتفليكس عن عودة المسلسل الكوري Hellbound في موسمه الثاني بعد انطلاق الموسم الأول عام 2021 ونشرت عبر قناتها على اليوتيوب فيديو تشويقي و علقت عليه "استعدوا فالجحيم يعود للأرض"،وهذا بدون ذكر الابطال المشاركين في العمل كذلك بدون ذكر موعد طرح العمل.

ويدور مسلسل Hellbound حول قصة عن كائنات أخرى تظهر من العدم لتصدر قرارا غريبا، وتحكم على الأفراد الموجودين في الأرض بالجحيم، وبالتالي تسبب هذه الأحداث الخارقة للطبيعة فوضى عارمة وتمكن الجماعة الدينية "الحقيقة الجديدة" من زيادة تأثيرها، ومع ذلك، فإن قلة من الناس يشكون في أنشطته ويبدأ التحقيق في هذه الأحداث الغامضة، ويعد المسلسل نسخة مقتبسة من قصة رسوم انيميشن على موقع Webtoon الذى طرح في عام 2020 ويحمل نفس الاسم.

و كان المخرج يون قد تحدث العام الماضي عن ما يحاول إصاله خلال المسلسل من رسائل و قال "أهم رسالة أردت إيصالها من خلال هذا العمل هي طرح أسئلة حول الإنسانية وماذا يعني أن تكون إنسانًا، وفي هذه السلسلة، هناك أنواع مختلفة من الشخصيات الإنسانية، ومن خلال تلك الشخصيات، أردت إجراء محادثات للجمهور لمناقشة أي منهم يصور بصدق الصفات الإنسانية، من منظورهم الخاص" وفقا لتقرير لموقع NME.

وحصل المسلسل الكوري Hellbound على شهره كبيرة بين الجماهير،وعلى تقييم وصل إلى 100% من النقاد العالميين، و83% من قبل المشاهدين من خلال موقع Rotten Tomatoes العام الماضي.