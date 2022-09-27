شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10تصريحات للفنانة ياسمين صبرى مع صاحبة السعادة..نفسى أعمل براند ميك أب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنان ياسمين صبري تريندات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من جوانب شخصيتها، فضلًا عن ردها على الانتقادات التي تواجه عدد من أعمالها الفنية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 10 تصريحات للفنانة ياسمين صبري:

قالت ياسمين صبري خلال اللقاء: "مش حاسة إنى عندى ندم ولا آسفة على حاجة ووخده الجانب الإيجابى فى كل حاجة، والفترة اللى جاية نفسى أكون أحسن وساعات أسأل نفسى إيه رسالتى فى الحياة ولغاية النهارده بدور على الموضوع ده وبحس أنه طريق ملوش نهاية".

أما عن أكثر وقت أصيبت فيه بالاكتئاب، أشارت: "أكتر وقت حسيت بالاكتئاب لما جبت ملحق فى مادة الحساب فى الثانوية العامة، ولكن خبيت على أهلي وقولتلهم إني نجحت، ووقتها بقى عرفت أن عندى اكتئاب لما كنت بصحى وأقول أنا ليه صحيت على الواقع ده اللى هو أنى أجيب ملحق يعنى ".

وتابعت "صبري": "نفسى أعمل براند ميك أب بتاعى واحط في كل مشاكلى لأن أنا بنت بتعامل مع الكاميرا وعارفة يعنى إيه كاميرا أو إضاءة ويعنى إيه بشرة بتتعب، واحنا بنروح معمل لأن المكياج بيتعمل في معامل مش مصانع، وبقوله ان عاوزة البراند بتاعى من النبات ويكون مرطب للشفايف مثلا، او عاوزة حاجة اورجانيك ميكونش فيه كيماويات".

كما ذكرت: "أنا شخصية منغلقة بس مش بشعر بالوحدة ومش بتكلم على أمورى الشخصية، والسعادة بتتحقق من حبيب وعيلة، والحب جميل أوى، الحب الصح من الشخص الصح".

وأضافت أن طموحاتها تتغير كل فترة وأصبحت لديها حالة من النضج فى التفكير، قائلة: "كل فترة طموحاتى تتغير وأحلامى تتغير والحاجات اللى كنت فاكراها دى أقصى طموحى ألاقيها مش أهم حاجة وكل ما الواحد ينضج أحلامه تنضج معاه".

وعن علاقتها بالشائعات أوضحت: "من وقت ما اشتهرت واتعلمت من بدرى أن الناس مهتمة بأمورك وهتفضل دايما مادة للشائعات، وأنا متقبلة ده من بدرى جدا، ومتعودة عليه والتعامل معاه إنى معملش أى رد فعل وكل شيء هينتهى زى ما التريند بيكون له نهاية، واللى يطول الموضوع ده هو الرد".

وأشارت: "فى ناس بتحب تبقى شاغلة الناس، ولكن أنا شخصية عندى اكتفاء من جوايا وإن مش بدور أنى أشغل الناس وهى حاجة من عند ربنا".

وتابعت ياسمين صبري: "أنا بدرس كورسات في علم النفس دلوقتى، وعملت كده لما لقيت نفسى قرأت كتب في التنمية ولقيت نفسى مهتمة أوى ومش بزهق، ودايما بكون عاوزة أعرف فقررت أدرس بقى، وعملت كده من وقت الكورونا".

وأضافت ياسمين صبري: "أنا شخصية منغلقة بس مش بشعر بالوحدة ومش بتكلم على أمورى الشخصية، والسعادة بتتحقق من حبيب وعيلة، والحب جميل أوى، الحب الصح من الشخص الصح".

واستكملت حديثها : "الفنان محمود عبد العزيز في مسلسل جبل الحلال كان بيعاملنى أكنى بنته وبينصحنى وبيكلمنى، وقالى خلى بالك من الدايرة اللى حواليكى هما دول اللى بيوقعوا، وبحمد ربنا أن ربنا حط ناس كويسة في حياتى من بدرى، وغير انى بسمع للى حواليا أنا عندى عينين وبدور وأقول لنفسى أقدر أعمل إيه أحسن من كده".